Москва, 11 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В случае ошибки с пенсионными начислениями зампред комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова советует обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда России (ПФР) для получения мотивированного ответа о расчете пенсии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение ПФР

Отказать в разъяснениях сотрудники подразделения не имеют права, отметила сенатора. Если гражданин не согласен с полученным ответом, необходимо обратиться в Пенсионный фонд или в суд.

Парламентарий также указала на то, что большое значение при расчете пенсии имеет зарплата до 2002 года: учитывают либо зарплату за 2000−2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера. ПФР выбирает тот вариант, который наиболее выгоден для человека, пишет «Парламентская газета».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПФР рекомендует гражданам перед назначением пенсии гражданам России стоит заранее обращаться в фонд для того, чтобы избежать ошибок в документах, которые могут повлечь за собой некорректное начисление пенсию.

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У граждан, перешедших на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации на сайте ведомства.

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