Барнаул, 11 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 11 сентября, по случаю отмечаемого Дня рождения столицы Алтайского края, торжественно высадили молодой дуб. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, это стало знаковым событием XX фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», который открыли в парке культуры и отдыха «Центральный».

Barnaul_org Дерево Дружбы в Барнауле

Здесь разместилась национальная деревня: более 20 стилизованных жилищ представляют культуру русских, украинцев, белорусов, немцев, мордвы, татар, алтайцев, казахов, башкиров, киргизов, грузин, евреев, литовцев, поляков.

В парке организованы выставки предметов национального быта, литературы, ремесел, искусства; звучит национальная музыка и песни.

Как сообщало ИА REGNUM, Барнаул сегодня, 11 сентября, отмечает свою 291-ю годовщину. В связи с пандемией коронавируса, программа празднования претерпела значительные изменения.

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