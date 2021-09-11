Чита, 11 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В августе 2021 года, по сравнению с августом 2020 года, одежда для детей школьного возраста в Забайкалье подорожала на 7,6%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Школьники

Отмечается также, что повысилась цена на такие товары, как: обувь детская — на 2,8%, юбки и блузки для девочек на 15,8 и 12,9% соответственно, сорочки верхние для мальчиков — на 9,3%, платья из полушерстяных тканей — на 6,7, брюки для мальчиков — на 5,4, джемпера — на 2,8, костюмы спортивные — на 0,7%. Кроссовки стали продаваться дороже на 3,7%, ботинки, полуботинки — на 1,4%.

Школьно-письменные принадлежности в Забайкалье подорожали в среднем на 3%. Наборы фломастеров стали стоить дороже на 4,0%, карандаши чернографитные (на 2,9%). Тетради подорожали на 11,9%, альбомы — на 3,8%, учебники, учебные пособия и дидактические материалы — на 1,1%.

Средняя цена на ранцы, рюкзаки школьные составила 1389,12 руб., что на 1% больше, чем в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года отправить мальчика в первый класс в Забайкальском крае было на четыре тысячи дешевле, чем девочку. Основной набор одежды для мальчика можно было приобрести за 11,9 тыс. рублей, для девочки — за 15,9 тыс. рублей.

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