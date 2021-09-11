Санкт-Петербург, 11 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Бразильские нападающий и полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в матчах седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (11 сентября) и группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (14 сентября). Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Vyacheslav Evdokimov Малком в форме ФК «Зенит»

«11 сентября в футбольный клуб «Зенит» было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении. Из письма следует, что игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх «Зенита» после окончания паузы на матчи национальных сборных. Футбольный клуб «Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, ранее Малком и Клаудиньо прибыли в расположение сборной Бразилии для того, чтобы пройти подготовку к матчам отбора к чемпионату мира 2022 года, однако «Зенит» потребовал возвращения футболистов в Санкт-Петербург, посчитав, что позднее возвращение игроков в команду не позволит им пройти обязательный карантин перед поездкой в Лондон.

Федерация футбола Бразилии отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации, после чего ФИФА запретила нападающему и полузащитнику выступать за «Зенит» в ближайших матчах.