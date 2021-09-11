Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 11 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Забайкальском поселке Чернышевск 11 сентября состоялось освящение нового храма Рождества Пресвятой Богородицы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом мероприятии, а также — в первой божественной литургии совершенной епископом Читинским и Петровск-Забайкальским Димитрием, принял участие забайкальский губернатор Александр Осипов.

ИА REGNUM Храм

«Родился храм, более десяти лет прошло от задумки до воплощения. Состоялось освещение, теперь начинается полноценная жизнь храма. Его настоятелю, отцу Андрею, я дал напутствие регулярно проводить здесь божественные литургии. Не формально, а с душой, учитывая запросы верующих», — сказал Епископ Димитрий.

Руководитель района Виктор Наделяев отметил, что потребность у населения в храме была и то, что на освещение многие пришли семьями доказывает это.

«Сегодня удивительное событие для нас, для всех жителей Чернышевского района. Здорово, что у нас появилось такое место, центр силы, центр энергии, центр христианства, желаю всем, кто будет приходить сюда очищать свои души, открывать сердца, мы благодарны всем, кто участвовал в этом грандиозном строительстве, всем желаю крепкого здоровья, любви и благополучия!» — поделилась своими эмоциями жительница Чернышевска Екатерина Цурик.

Как сообщало ИА REGNUM, станинный храм Святой Троицы восстанавливают в Чувашии. В селе Оринино недавно состоялось освящение нового колокола.

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