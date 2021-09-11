В Забайкалье новый храм посвятили Рождеству Пресвятой Богородицы
Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 11 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Забайкальском поселке Чернышевск 11 сентября состоялось освящение нового храма Рождества Пресвятой Богородицы. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом мероприятии, а также — в первой божественной литургии совершенной епископом Читинским и Петровск-Забайкальским Димитрием, принял участие забайкальский губернатор Александр Осипов.
«Родился храм, более десяти лет прошло от задумки до воплощения. Состоялось освещение, теперь начинается полноценная жизнь храма. Его настоятелю, отцу Андрею, я дал напутствие регулярно проводить здесь божественные литургии. Не формально, а с душой, учитывая запросы верующих», — сказал Епископ Димитрий.
Руководитель района Виктор Наделяев отметил, что потребность у населения в храме была и то, что на освещение многие пришли семьями доказывает это.
«Сегодня удивительное событие для нас, для всех жителей Чернышевского района. Здорово, что у нас появилось такое место, центр силы, центр энергии, центр христианства, желаю всем, кто будет приходить сюда очищать свои души, открывать сердца, мы благодарны всем, кто участвовал в этом грандиозном строительстве, всем желаю крепкого здоровья, любви и благополучия!» — поделилась своими эмоциями жительница Чернышевска Екатерина Цурик.
Как сообщало ИА REGNUM, станинный храм Святой Троицы восстанавливают в Чувашии. В селе Оринино недавно состоялось освящение нового колокола.
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