Киев, 11 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Глава Нафтогаза Украины Юрий Витренко всё ещё надеется, что США с помощью санкций смогут заблокировать работу российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Об этом Витренко заявил сегодня, 11 сентября, в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.

Gvozd.su Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

Напомним, что строительство «Северного потока — 2» завершено — осталось ввести газопровод в эксплуатацию. Планируется, что это произойдет до конца 2021 года. Возможно, поставки российского газа в Германию по «Северному потоку — 2» начнутся уже в октябре.

США и их сателлиты активно пытались помешать строительству газопровода, однако им это не удалось — Вашингтон смог лишь задержать строительство на полтора года.

На Украине, которая опасается, что её газотранспортная система после ввода СП-2 в эксплуатацию будет никому не нужна, все ещё надеются, что США каким-то образом смогут заблокировать газопровод.

«Если правительство США введет санкции…, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — сказал Витренко.