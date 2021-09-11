Москва, 11 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Повысить быстродействие смартфона можно путём использования приложений без рекламы и лишней анимации, а также с помощью очистки памяти устройства. Об этом сообщил начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин 11 сентября РИА Новости.

Japanexperterna.se Смартфон

Эксперт напомнил, что с течением времени смартфоны начинают работать медленнее, «притормаживая» и «подвисая» при запуске приложений. Он объяснил, что часть изменений в работе смартфона носит необратимый характер.

Как правило, они вызваны электрическими или механическими повреждениями. Однако в большинстве случаев снижение быстродействия связано с неоптимальным распределением нагрузки на память и процессор устройства.

Для возврата к прежнему уровню быстродействия Верещагин порекомендовал выполнить несколько действий. Во-первых, может помочь удаление неиспользуемых приложений. Во-вторых, рекомендуется очистить память устройства.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования объяснил, что для корректной работы устройства требуется держать свободными не менее 500−700 Мб памяти. В противном случае операционная система может столкнуться с дефицитом рабочего пространства, что приведёт к большим временным затратам при выполнении операций.

Также быстродействие смартфона может ограничивать любая анимация на экране, которая создаёт дополнительную нагрузку на процессор. Поэтому рекомендуется использовать приложения без рекламы.

Если предыдущие советы не помогли ускорить работу смартфона, то можно попробовать сбросить настройки устройства до заводских. Следует помнить, что перед этим нужно сохранить всю важную информацию.