Хоринский район, Бурятия, 11 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Верховный суд Бурятии утвердил обвинительный приговор по уголовному делу о похищении малолетней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, осужденный приговорён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Weitushe.com Похищение ребенка

По данным обвинения, в январе 2021 года ранее судимый за убийство житель Волгоградской области приехал в Бурятию, чтобы помочь знакомой забрать ребёнка у её бывшего мужа.

«Придя в дом потерпевших под видом покупателя недвижимости, злоумышленник, угрожая пистолетом отцу девочки, похитил малолетнюю и скрылся на такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник задержан в г. Улан-Удэ», — отметили в надзорном ведомстве.

Осужденный обжаловал решение суда, потребовав признать себя невиновным в похищении. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения. Обвинительный приговор вступил в силу.