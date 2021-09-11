Иркутск, 11 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В 2021 году во всех категориях хозяйств Иркутской области планируется собрать 350,8 тысяч тонн картофеля и 102,8 тысяч тонн овощей. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова первого заместителя министра сельского хозяйства Приангарья Натальи Жилкиной.

(сс) sbj04769 Картофель

Она также отметила, что что региональное министерство проводит мониторинг объёмов реализации и цен «борщевого набора» овощей (капуста, морковь, свекла, лук) в муниципальных образованиях области.

Также известно, что в Приангарье с 2021 года предоставляется субсидия на прирост производства картофеля и овощей открытого грунта. Общая сумма выплат этого года составила 30,4 млн рублей.

Кроме того, в рамках компенсирующей субсидии на поддержку картофеле‑ и овощеводства в 2021 году направлено свыше 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что посевные площади, занятые картофелем в Иркутской области, постепенно снижаются, известило территориальное управление государственной статистики. Всего за 5 лет (с 2015 по 2020 г.) выращивание этой культуры снизилось на 19%, а в 2021 году — еще на 3%. Картофель размещен на площади 23 тыс. га. Средняя урожайность в регионе — до 150 центнеров с гектара.

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