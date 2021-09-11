Президент УЕФА: я не был бы против ухода «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
Ньон, Швейцария, 11 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он не возражал бы против ухода из организации мадридского «Реала», «Барселоны» и туринского «Ювентуса». Его слова на эту тему 10 сентября приводит Der Spiegel.
«Я бы не возражал, если бы они ушли, очень забавно, что они хотят организовать новое соревнование и одновременно хотят сыграть в этом сезоне в Лиге чемпионов. Все эти три клуба имеют некомпетентных менеджеров. Эти ребята пытались убить футбол», — сказал он.
Также Чеферин отметил, что вначале президент «Реала» Флорентино Перес жалуется, заявляя, что клуб может выжить только в Суперлиге, а после этого пытается подписать форварда клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе за €180 млн.
Отметим, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» остаются сторонниками введения Суперлиги в Европе и отказываются покинуть этот проект.