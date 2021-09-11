Онгудайский район, Алтай, 11 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Онгудайском районе Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла утром 10 сентября на 324 км автодороги «Ябоган-Туекта».

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

По данным ведомства, 38-летний житель Усть-Канского района за рулём Toyota Caldina, при повороте налево не уступил дорогу ехавшей навстречу Honda Civic Ferio под управлением 28-летнего жителя Кемеровской области.

«В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажир автомобиля Toyota Caldina — 61-летняя женщина. Водителю потребовалась госпитализация и у него была взята кровь на наличие алкоголя», — отметили в ведомстве.

Водитель «Хонды» также обратился за медицинской помощью. Против виновника аварии возбудили дело об административном правонарушении.