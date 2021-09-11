Москва, 11 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В связи с отравлением арбузом, купленном в сетевом супермаркете, в Госдуме настаивают на ограничении ретейла.

Арбузы

«Торговые сети, транснациональные по своей сути, завышают цены, вытесняют с рынка малых и средних отечественных производителей, травят граждан некачественной и просто опасной для жизни продукцией», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его мнению, в стране должно быть как можно больше локальных частных магазинов — «их легче контролировать, и они будут развивать российскую, а не иностранную экономику».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в продуктовом магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве убрали с прилавков арбузы и приступили к внутреннему расследованию ситуации, которая могла привести к смертельному отравлению семьи. Текущее расследование проводится во взаимодействии с крестьянско-фермерским хозяйством «Каныгин», которое является поставщиком арбузов на московские прилавки.

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». Генпрокуратура начала проверку.

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