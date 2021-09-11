Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» пополнился тяжелым форвардом Полом Миллсэпом. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба команды из Нью-Йорка.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

При этом условия соглашения между «Бруклином» и 36-летним баскетболистом не уточняются.

Отметим, в прошедшем сезоне Пол Миллсэп играл в составе команды «Денвер Наггетс», набирая в среднем за матч по 9 очков, делая по 4,7 подбора и отдавая по 1,8 передачи. Также игрок является четырехкратным участником «Матча звезд НБА».