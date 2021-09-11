Москва, 11 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия 37-го конгресса Международного совета по детской и юношеской книге (IBBY) прошла в Государственном музее А. С. Пушкина 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

ИА REGNUM Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

Конгресс объединил более 200 участников из 52 стран мира. Для обсуждения актуальных проблем детской литературы собрались писатели, переводчики, издатели, журналисты, библиотекари и другие специалисты.

Приветственную телеграмму участникам конгресса направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что для России является большой честью приём тех, кто вносит вклад в популяризацию детской литературы, приобщая ребят к наследию отечественной и зарубежной классики.

Международный совет по детской и юношеской литературе был основан в 1953 году. Российская секция совета была создана в 1986 году по инициативе Сергея Михалкова и Агнии Барто.

Конгресс IBBY проходит в России впервые. Из-за сложных эпидемиологических условий некоторые из специалистов примут участие в работе конгресса в режиме видеоконференции.