В Москве начал работу конгресс Международного совета по детской книге
Москва, 11 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия 37-го конгресса Международного совета по детской и юношеской книге (IBBY) прошла в Государственном музее А. С. Пушкина 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Конгресс объединил более 200 участников из 52 стран мира. Для обсуждения актуальных проблем детской литературы собрались писатели, переводчики, издатели, журналисты, библиотекари и другие специалисты.
Приветственную телеграмму участникам конгресса направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что для России является большой честью приём тех, кто вносит вклад в популяризацию детской литературы, приобщая ребят к наследию отечественной и зарубежной классики.
Международный совет по детской и юношеской литературе был основан в 1953 году. Российская секция совета была создана в 1986 году по инициативе Сергея Михалкова и Агнии Барто.
Конгресс IBBY проходит в России впервые. Из-за сложных эпидемиологических условий некоторые из специалистов примут участие в работе конгресса в режиме видеоконференции.