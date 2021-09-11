Москва, , 10:42 — REGNUM На фоне напряженной ситуации в Афганистане власти Российской Федерации передали Таджикистану 12 разведывательных машин и крупную партию стрелкового оружия. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что вооруженным силам Таджикистана переданы 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним. Также передана партия стрелкового оружия, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, что власть в Афганистане в середине августа захватили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Республики Туркестана опасаются, что джихадистские элементы могут начать экспансию на север.

В рамках ОДКБ прошли уже не одни учения на южных рубежах Туркестана с целью продемонстрировать готовность организации не допустить возможного вторжения исламистов.