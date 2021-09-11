Барнаул, , 10:34 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 11 сентября впервые прибыл в Алтайский край. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. В Барнауле он посетит медицинские организации, обсудит с руководством края вопросы развития здравоохранения.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

В ходе рабочей поездки Михаил Мурашко вместе с губернатором края Виктором Томенко и министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым побывают в медицинских объектах в Нагорной части Барнаула, в том числе в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Также планируется посещение барнаульских поликлиник, и Алтайского краевого кардиологического диспансера. В правительстве Алтайского края состоится торжественная церемония: министр здравоохранения России вручит государственные награды медицинским работникам.

В ходе рабочей встречи с Виктором Томенко будет обсуждаться реализация в Алтайском крае нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», а также результаты программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», стартовавшей в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в районы Алтайского края российский министр здравоохранения выезжать не будет. А ведь именно там назрели огромные кадровые и другие проблемы. К примеру, врачи отделения гнойной хирургии центральной больницы Бийска засняли на видео перчатки в которых им приходится оперировать пациентов с небезопасными заболеваниями: резина на данных средствах индивидуальной защиты оказалась настолько рыхлой, что рвется от малейшего растяжения.

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