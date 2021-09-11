Челябинск, 11 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Челябинске 11 сентября будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Ограничение будет действовать с 20:00 до 23:00 по местному времени. Оно вызвано проведением фейерверка, приуроченного ко Дню города. Наблюдать это действо можно будет в районе памятника Петру Столыпину на набережной реки Миасс.

После окончания фейерверка общественный транспорт развезёт граждан по домам. Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы празднуют 285-летие города.