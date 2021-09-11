Лестер, Великобритания, 11 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Лестер» Юри Тилеманс попал в сферу интересов сразу нескольких известных команд. Об этом 11 сентября сообщает AS со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

По данным источника, 24-летним футболистом интересуются мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Также указывается, что переход игрока в один из названных клубов может произойти летом следующего года и отмечается, что «МЮ» намерен приобрести полузащитника в случае ухода своего французского хавбека Поля Погбы.

Отметим, в прошлом сезон Юри Тилеманс сыграл в составе «Лестера» в 38 матчах и отличился в них шестью голами и четырьмя результативными передачами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.