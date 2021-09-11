Барнаул, 11 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 11 сентября 2021 года от коронавируса привились 654 317 человек (+2555 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 108 603 жителя региона получили первую прививку (на 1386 человек меньше, чем по состоянию на 10 сентября) и 543 065 человек (+3834 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 2649 ревакцинированных (+107 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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