Челябинск, 11 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинске проходят основные мероприятия празднования Дня города. Столице Южного Урала исполнилось 285 лет.

Anthony Ivanoff Челябинск

Праздничные мероприятия проводятся в городе с 4 по 19 сентября, но главные идут 11-го. Правда, погода в этот раз подкачала — столбик термометра находится на отметке не выше +10 градусов. Основным событием станет праздничный фейерверк. Он начнётся в 22:00 по местному времени.

После окончания фейерверка горожан развезут в нужные им районы.