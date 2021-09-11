Амстердам, 11 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Полузащитником амстердамского футбольного клуба «Аякс» Юррьеном Тимбером интересуются несколько клубом английской Премьер-лиги. Об этом 11 сентября сообщает издание 90min.

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Уточняется, что 20-летний футболист попал в сферу интересов лондонских команд «Тоттенхэм» и «Челси». При этом примерная трансфертная стоимость игрока составляет €11 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Юррьен Тимбер сыграл в составе «Аякса» в трех матчах чемпионата Нидерландов и не отметился в них никакими результативными действиями.