Москва, 11 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Специалисты космодрома «Байконур» завершили вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» на стартовый комплекс «Восток» 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

Следующим этапом подготовки к запуску станут испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя. Также в рамках работ по программе первого стартового дня будет проверено взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Ракета «Союз-2.1б» будет использоваться для вывода на орбиту 34 спутников британской компании OneWeb. Старт запланирован на 14 сентября.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных космических аппаратов для создания системы спутникового интернета. Сейчас на орбите находится 288 спутников OneWeb, общее число аппаратов в составе группировки должно превысить 600.