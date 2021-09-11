Чита, 11 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, марка АИ-98 стала продаваться дороже на 7,4%, АИ-92 и АИ-95 — на 2,2%.

Павел Редин ИА Красная весна АЗС

Дизельное топливо стало продаваться дороже на 1,5%. Цены на газовое моторное топливо возросли на 18,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 30 августа по 6 сентября 2021 года моторное топливо марки АИ-92 в Чите подорожало на 0,2%, АИ-95 — на 0,1%, АИ-98 — на 0,02%. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,1%.

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