Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине террористических актов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома США.

Dave Z Мемориал жертвам теракта 11 сентября

Траурная церемония состоится в районе Манхэттен у мемориала жертвам терактов. Самолет с президентом США приземлился в аэропорту «Ла-Гуардиа» в 3:51 по московскому времени.

После завершения траурных церемоний Байден отправится в Шанксвилл (США, штат Пенсильвания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20-ю годовщину терактов 11 сентября США встречают не в лучшем состоянии. Ещё больше трагическую дату омрачает недавнее бегство американских войск из Афганистана.