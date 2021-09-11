Анкара, 11 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Руководство Федерации футбола Турции уволило главного тренера национальной команды страны Шенола Гюнеша после разгромного поражения его подопечных в матче шестого тура групповой стадии отборочных матчей на ЧМ-2022 со сборной Нидерландов (6:1). Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба сборной Турции на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом было решено разойтись по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Также Федерация футбола Турции поблагодарила специалиста за его работу в национальной команде страны и за его вклад в развитие турецкого футбола.

Отметим, по итогам шести туров отборочных матчей на ЧМ-2022 сборная Турции набрала 11 очков и занимает 3-е место в группе G. Лидером в группе является сборная Нидерландов (13), на втором месте национальная команда Норвегии (13).