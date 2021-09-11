Пекин, 11 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Часть пользователей смартфонов китайской компании Xiaomi в России, Иране, на Кубе и в ряде других стран столкнулась с блокировкой устройств. Об этом сообщается на портале сообщества разработчиков мобильных приложений XDA-developers.

Jon Russell Xiaomi

Xiaomi начала блокировать смартфоны, нелегально ввезённые в некоторые страны, где компания не имеет официального присутствия. С неожиданной блокировкой столкнулись некоторые жители Кубы, Ирана, Сирии, Судана, а также России. Среди российских пользователей отключение смартфонов наблюдается только в Крыму.

В условиях пользовательского соглашения Xiaomi указывается, что смартфоны компании нельзя ввозить в перечисленные выше регионы (причины этого запрета не указываются). Ранее компания не блокировала устройства, нелегально ввезённые в различные страны.

После блокировки на экране устройства появляется сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу устройств компании на территории, где вы пытаетесь активировать его. По данным XDA-developers, блокировке не подвергаются устройства, ввезённые в одну из указанных выше стран уже после активации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Xiaomi стала лидером по объёму продаж смартфонов в России.