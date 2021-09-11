Чита, 11 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. На модернизацию и восстановление защитных сооружений Забайкалья будет выделено около 3 миллиардов рублей. Они будут восстанавливаться в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова забайкальского губернатора Александра Осипова.

Сайт правительства Забайкальского края Наводнение в Забайкалье

По словам главы региона, в первую очередь речь идет о Чите.

«Около 3 миллиардов рублей должно быть выделено на усиление и продолжение дамб для закрытия города и в ряде других населенных пунктов. Минприроды, Росводресурсы, осмотрев наши объекты, пришли к выводу, что необходимо поддержать наши предложения о строительстве новых, а также модернизации существующих гидротехнических сооружений», — заявил губернатор Забайкалья.

Также, по его словам, регион получит 400 миллионов рублей на дамбы и другие защитные сооружения, пострадавшие в ходе паводков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сразу трёх волн поводка под затопление в Забайкалье попали более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах. Пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

Читайте также: От наводнения в Забайкалье пострадали более 13 тысяч человек