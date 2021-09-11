Елец, Липецкая область, 11 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Число жертв взрыва бытового газа в поселке Солидарности Елецкого района Липецкой области возросло до трех. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщают экстренные службы.

Uxfon.com Взрыв газа

Сообщается, что под завалами найдено тело пожилого мужчины.

Напомним, ранее сообщалось о двух жертвах, в том числе о погибшем ребенке. Шесть человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 сентября в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области прогремел взрыв. Один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в доме было 16 квартир.