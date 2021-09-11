Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, намерен отнестись к финальному матчу Открытого чемпионата США по теннису (US Open) как к последней в своей спортивной карьере игре. Он заявил об этом 11 сентября, его слова приводит пресс-служба турнира.

Andrew Campbell Новак Джокович

«Я собираюсь отнестись к этому матчу как к последнему в своей карьере», — сказал он.

«Я знаю, что люди хотят, чтобы я поговорил об этом, но тут не о чем говорить. Остался всего один матч — все или ничего. Я собираюсь вложить в него свое сердце, свою душу, свое тело и свою голову», — добавил 34-летний спортсмен.

При этом ранее Джокович переиграл представителя ГерманииАлександра Зверева в матче полуфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Отметим, сербский теннисист выиграл три предыдущих турнира серии Большого шлема в нынешнем году и в случае победы на US Open станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде.