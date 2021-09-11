Челябинск, 11 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Челябинской области за 10 сентября выявили ещё 366 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 90 524 заразившихся. Выздоровели 77 674 гражданина.

Больных COVID-19 на 11 сентября в регионе насчитывается уже 8568 человек. Скончался от ковида ещё 21 пациент.