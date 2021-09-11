Чита, 11 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В российском правительстве идёт подготовка документов на восстановление домов и инфраструктуры после наводнения 2021 года в Забайкалье. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

«Со своей стороны мы все сделали: подготовили документы, провели необходимые экспертизы, направили обращения в федеральные органы», — пояснил глава Забайкалья Александр Осипов.

Он также отметил, что почти у четырех тысяч семей были смыты личные посадки, огороды, приусадебные участки, а это — почти 60−70% их зимнего рациона.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек.

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