Вашингтон, 11 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Американские журналисты живо отреагировали на публикацию соучредителя порталов Axios и Politico Майка Аллена под заголовком «Гражданская война в Америке 2021 года», встретив её в основном критически. Об этом 11 сентября сообщил телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

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В своей статье Аллен утверждает, что критическая ситуация в США сложилась после обнародования президентом США Джо Байденом плана по борьбе с COVID-19, который включает обязательную вакцинацию работников предприятий с численностью более 100 человек. Введённые меры вызвали широкий протест в США, а «ведущие республиканцы призвали к общественному восстанию» против новых требований.

Далее эксперт приводит высказывания американских деятелей в поддержку своей позиции. Например, губернаторы Джорджии, Южной Дакоты, Небраски и Аризоны заявили, что обратятся в суды для отмены федерального требования.

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Однако наибольшее количество критических замечаний Майк Аллен получил за утверждение о том, что последний призыв к массовому неповиновению случился в США несколько десятилетий назад.

«Прошли десятилетия с тех пор, как Америка стала свидетелем таких вопиющих и постоянных призывов к массовому гражданскому неповиновению правительству США», — говорится в его статье.

С таким отрывом от реальности, отметили собеседники Fox News, не смог согласиться никто.

«Извините, что… Вы проспали 2017−2020? — удивился Бекет Адамс из Washington Examiner. Бунтари осаждали здание федерального суда почти четыре недели в прошлом году. Они получили освещение в глянцевых журналах и поддержку со стороны демократов из высшей лиги».

«Разве протестное движение лета 2020 года не было примером «массового гражданского неповиновения правительству»? Мне определенно казалось, что это так», — отреагировал журналист и писатель Гленн Гринвальд.

«Можно вам отправить видео и фотографии прошлого лета?» — спросила редактор журнала American Greatness Джули Келли.

Многие пользователи в социальных сетях отправили Аллену фотографии, свидетельствующие о массовых беспорядках в американских городах. Напомним, в 2020 году по США прокатилась волна расовых протестов, спровоцированная убийством чернокожего американца Джорджа Флойда.

По итогу дискуссии Fox News назвал публикацию Аллена преждевременной паникой, а пользователи в комментариях согласились с тем, что команда Байдена умеет волновать публику.