Ереван, , 09:35 — REGNUM Армянский аналитик Симон Караханян опубликовал в ИА REX своё расследование давней и традиционной практики протокольного поклонения высших властей Армении мемориалу в столице Грузии Тбилиси, посвящённому жертвам антисоветской и антироссийских войны Грузии, в частности, против отделившихся от неё Абхазии и Южной Осетии. Оказывается, практика эта началась ещё при президенте Армении Серже Саргсяне.

Россия и Армения Mil.ru

Аналитик пишет: «После прихода к власти в Армении Никола Пашинянаи особенно его переизбрания на фоне поражения в карабахской войне, оппозиция и ее сторонники продолжают усилия по «уличению» премьера Армении в антироссийскости. Российский фактор стал еще более значимым в Армении в связи с размещением в зоне карабахского конфликта российских миротворцев и перехода роли практически единоличного посредника в урегулировании армяно-азербайджанских отношений к Москве. Очередным обстоятельством, которое противники Пашиняна стали использовать, обвиняя его в антироссийскости стал визит армянского премьера в Грузию. В частности, не поддерживающее премьера армянское интернет-агентство News. am передало информацию о визите Пашиняна озаглавив ее «Никол Пашинян в Грузии почтил память погибших в войне с Россией и отбыл из Тбилиси в Батуми». Газета «Грапарак» опубликовала в свою очередь высказывание пользователя в сети facebook под заголовком «Антироссийская пропаганда продолжается на государственном уровне», где также речь идет о посещении премьером Площади Героев в Тбилиси».

Автор обращает внимание, что «возложение венков на Площади Героев — это неотъемлемая часть практически любого визита иностранных высокопоставленных гостей в Грузию и армянские чиновники не являются исключением. К примеру, до Никола Пашиняна страну посетил президент АрменииАрмен Саркисян, который тоже, посетил Площадь Героев. Минимум дважды венок на Площади Героев возлагал бывший президент Армении Серж Саргсянв 2014 и 2017 году. В 2014 году к мемориалу в Тбилиси венки возлагали члены делегации во главе с премьером Армении Овиком Абрамяном. Это бывшие руководители страны, члены партии которых сегодня находятся в оппозиции и активно манипулируют российским фактором, чтобы продемонстрировать неадекватную политику действующего премьера».

В мемориале выгравированы имена и фамилии грузинских юнкеров, погибших в 1921 году в боях с Красной Армией, предводителей антисоветского восстания 1924 года, а также павших во время военных действий в Абхазии в 1992—1993 годах и «пятидневной войны» в Южной Осетии в августе 2008 года — около 3,5 тысяч человек,сообщает Sputnik. Мемориал на площади Героев погибшим за независимость и целостность Грузии в 2010 году открыл президент Грузии Михаил Саакашвили. Ранее, в 2003 году, тот же Саакашвили, но еще глава тбилисского Сакребуло,открыл 27 сентября мемориал воинам, погибшим в боях в Абхазии и Южной Осетии в борьбе за территориальную целостность Грузии.