Москва, 11 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Высказывание президента России Владимира Путина о легионерах в российском футболе прокомментировал телеведущий Дмитрий Губерниев. Он заявил об этом 10 сентября в интервью Sport24.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Владимир Владимирович обозначил свое мнение по вопросу лимита, но окончательное решение будет принимать Российский футбольный союз (РФС), ведь им за это и отвечать. Футбольными реформами занимается РФС, а не Кремль, о чем и сообщил (пресс-секретарь президента РФ — ред.) Дмитрий Песков. Нужно продолжать работать в этом направлении и комплексно решать проблему лимита», — сказал он.

Также Губерниев отметил, что вначале нужно определить, каким образом отмена на лимит легионеров скажется на детско-юношеском спорте и подготовке резерва, так как необходимо, чтобы российские футболисты могли на достойном уровне составлять конкуренцию иностранным игрокам.

«Никто не говорит, что его нужно сразу взять и отменить, вопрос следует рассматривать комплексно», — добавил телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что он отрицательно относится к идее отмены лимита на легионеров в российском футболе.