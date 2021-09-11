Оренбург, 11 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбурге на карантин закрыто 19 школьных классов. Об этом сообщает городское управление образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таковы данные были на вечер 10 сентября. Причиной стал COVID-19.

Классы перевели на дистанционное обучение. При этом закрытых школ нет, добавили в ведомстве.