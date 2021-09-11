Чита, 11 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Полпред президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Читы с присвоением городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Government.ru Юрий Трутнев

В его обращении к горожанам, в частности сказано:

«Жители Читы, трудившиеся здесь в годы войны специалисты и ученые со всех уголков страны внесли огромный вклад в приближение Победы. Перевыполнялся план выпуска продукции промышленного производства, выпускались важнейшие лекарственные препараты, обеспечивалась работа Забайкальской железнодорожной магистрали, по которой шли непрерывные поставки на фронт.

Тысячи раненых принимали читинские эвакогоспитали. Хочу поздравить жителей Читы с этим знаменательным событием, пожелать здоровья, счастья и мирного неба над головой!».

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Читы на заседании российского организационного комитета «Победа», которое 9 сентября президент России Владимир Путин, высокого звания удостоились ещё 11 городов: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область).

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