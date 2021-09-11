Москва, 11 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Ещё троих жильцов дома на Совхозной улице в Москве, где жили погибшие бабушка и внучка, которые приобрели арбуз в магазине «Магнит» и отравились, госпитализировали. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщают столичные СМИ.

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Напомним, что 10 сентября стало известно об отравлении двух человек с летальным исходом в Москве. Скончались бабушка и внучка, проживавшие в доме на Совхозной улице. По предварительным данным, причиной смерти стало острое пищевой отравление, вызванное употреблением арбуза, приобретенного в магазине «Магнит».

Также симптомы пищевого отравления появились ещё у троих жителей данного дома — двух несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 26 лет. Все трое госпитализированы.

Оказалось, что ранее в больницу с симптомами пищевого отравления была доставлена женщина. Она также употребляла арбуз, но приобрела его не в «Магните», а в розничной сети «Пятерочка».

Всего за два дня с Совхозной улицы в больницы с симптомами пищевого отравления были доставлены девять человек.

После всего случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).