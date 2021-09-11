Пекин, 11 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Новый китайский телевизионный спутник прямого вещания Zhongxing-9B успешно выведен на околоземную орбиту 10 сентября. Об этом сообщает газета China Daily.

AAxanderr Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б»

Для запуска использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-3B». Пуск проводился с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань на юге Китае. Этот старт стал 388-ой миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Новый спутник будет эксплуатироваться компанией China Satellite Communications Co. Аппарат Zhongxing-9B будет поддерживать передачу видеопрограмм высокой чёткости разрешением до 8К.

Планируется, что новый спутник будет использоваться для высококачественной трансляции крупных событий, включая предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Также аппарат предоставит услуги связи при аварийно-спасательных работах.