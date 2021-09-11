Тюмень, 11 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Тюменской области утверждён прожиточный минимум на 2022 год. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Моором. Документ опубликован на портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

С 1 января 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области на душу населения составит 11 950 рублей. Это на на 202 рубля больше, чем в 2021 году.

С 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения региона составит 13 026 рублей (+650 рублей к нынешнему уровню), для пенсионеров — 10 277 рублей (+319 рублей), для детей — 12 295 рублей (+300 рублей).