Москва, 11 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Риск заражения коронавирусной инфекцией может усилиться из-за состояния страха, паники и подавленности. Об этом 10 сентября заявила инфекционист Светлана Малиновская эфире «Радио 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Наша иммунная система сильнейшим образом зависит от нашего психического состояния. Подавленное состояние, страх, тоска, паника — все это снижает защитные силы организма. И тот уровень заболеваемости, который сейчас существует, во многом — эффект пониженного иммунитета», — сказала она.

Также инфекционист добавила, что, по ее мнению, поражения психики при COVID-19 бывают так обширны, что у заболевшего может быть так нарушено обычное поведение, к примеру — инстинкт самосохранения, что он может замкнуться в себе и отказываться от лечения.

Кроме того, Малиновская рассказала, что у пациентов с новым заболеванием отмечены потеря памяти, ориентации во времени и пространстве, панические атаки и приступы неконтролируемого гнева.

При этом она указала, что влияние COVID-19 на когнитивные способности еще в полной мере не изучено, однако, по словам врача, уже установлено, что болезнь оказывает серьезное воздействие на психику и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.

Отметим, по состоянию на 10 сентября на территории России за сутки был выявлен 18341 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.