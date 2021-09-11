Чита, 11 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 11 сентября, проводят мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости.

Цитата из видео Праздничный салют в Чите

Как сообщает пресс-центр городской мэрии, на муниципальной спортивной базе «Берёзка» провели фестиваль ГТО. В нём приняли участие более 200 человек, представляющих управление Росгвардии, Пенсионный фонд, администрацию города Читы, Федеральную службу судебных приставов и другие организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти известили, что 11 сентября в Забайкалье не будут продавать алкоголь. Такое решение записано в региональном законе от 26 декабря 2011 года № 616-ЗЗК.

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