Челябинск, 11 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка по факту ненадлежащего исполнения социальными работниками своих обязанностей по контролю за условиями проживания детей в одной многодетной семье. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Поводом для интереса стала ситуация, в которой оказался пятилетний мальчик. Ранее очевидцы обнаружили его на улице голодным и легко одетым. Они проводили его домой, но дверь открыла мать ребёнка, которая была с похмелья. Также очевидцы пожаловались на низкую эффективность работы органов опеки.

Если в ходе проверки подтвердится факт нарушений, то ведомство примет должные меры. Проведение проверки взял на свой контроль глава управления СКР Пётр Решетников.