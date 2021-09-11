Москва, 11 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы министерства по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Александра Чуприяна, который ранее занимал пост первого заместителя главы ведомства. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Напомним, что 8 сентября трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он сорвался со скалы в западной части плато Путорана в 120 км от Норильска. Зиничев пытался удержать оступившегося кинематографиста Александра Мельникова, но оба они упали с высоты 8-этажного дома.

Церемония прощания с Зиничевым прошла в Москве, на ней присутствовали первые лица государства. Похороны Зиничева прошли 10 сентября в Санкт-Петербурге.

Чуприян работает в структуре МЧС с 2002 года. Первым заместителем главы ведомства он стал в 2018 году.