Барнаул, 11 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4 974 человека, причём 24 из них добавляют в сводку вторые сутки подряд.

Павел Редин ИА Красная весна Кладбище

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Тяжелобольных насчитывается 509 (-16 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменили).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 669 человек, +33 за сутки) и ОРВИ (47 839 человек, +194 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 221 ребёнка (+19 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (73 078 человек, +235 за сутки) новый вирус победили 56 141 человек (всего +67 за сутки).

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