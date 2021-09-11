Псков, 11 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в субботу, 11 сентября, совершит поездку в Псковскую область. Там глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», возведенного в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Чин освящения мемориала проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в пресс-службе Кремля.

Юрий Пантюхин Александр Невский

Мемориальный комплекс возведён во исполнение указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Скульптурная композиция состоит из фигур самого Александра Невского и его воинов-витязей, над которыми развеваются хоругвь и стяги с ликами святых.

«Буквально на глазах в Псковской области появляется мощный символ нашей верности тысячелетней российской истории, под знаменем которого мы будем добиваться новых побед», — отметил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с которым сегодня глава государства проведёт рабочую встречу в Пскове.

Губернатор уверен, что новый мемориальный комплекс станет еще одной туристической достопримечательностью Псковщины, которая поможет в развитии не только близлежащих деревень, но и Гдовского района и региона в целом. Добавим, общий вес скульптурной композиции составляет около 50 тонн.