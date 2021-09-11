Путин вручит государственные награды чемпионам летних ОИ в Токио
Москва, 11 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 сентября встретится с российскими спортсменами, ставшими золотыми медалистами летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что вначале 11 сентября российский лидер выступит на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Москвы, которое пройдёт в парке «Зарядье».
"Президент также встретится в Кремле с российскими спортсменами — победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио и вручит государственные награды золотым медалистам», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, на прошедших в Токио Олимпийских играх сорная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награда. При этом по общему количеству медалей (71) российские спортсмены заняли третье место и уступили только сборным США (113) и Китая (88).