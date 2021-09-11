Хабаровск, 11 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» (БМФ) стартовал в Хабаровске 10 сентября. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

Международный анимационный фестиваль проходит в Хабаровске во второй раз. Показ 2021 года приурочен к 85-летию киностудии «Союзмультфильм».

Фестиваль открылся показом японского мультфильма «Люпен III: Фильм первый» режиссёра Такаси Ямадзаки. Фильмом закрытия фестиваля станет классическая экранизация сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» от студии «Союзмультфильм».

Большой фестиваль мультфильмов является крупнейшим в россии фестивалем анимационных работ. Показы проводятся ежегодно с 2007 года.