Екатеринбург, 11 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В лагерях Свердловской области летом 2021 года отдохнули на контроле Роспотребнадзора было 1067 летних оздоровительных организаций для детей и подростков. В них отдохнули 163 278 детей, сообщает пресс-служба регионального управления данного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Из них у 91,3% был отмечен выраженный оздоровительный эффект. Ещё у 7,4% он был слабым, а у 1,3% отсутствовал.

В основном оздоровительный эффект зафиксировали в загородных оздоровительных лагерях санаторного типа, добавили в ведомстве.