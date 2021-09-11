Иркутск, 11 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Иркутской области завершились поиски двух туристов из Москвы, которые пропали в начале августа 2021 года во время похода на пик Черского. Как сообщает СУ СК РФ по региону, 9 сентября местные жители обнаружили Наталью Наумову и доставили её в Слюдянку. По мнению врачей, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

Следователям СК она рассказала, что в 20-х числах августа во время похода супруг стал жаловаться на плохое самочувствие, с 27 августа он уже не мог передвигаться. Уже 7 сентября мужчина скончался. Тогда Наталья Наумова приняла решение самостоятельно искать обратный путь. Её надувной катамаран прибило к скале в районе Ореховой пади. Местные жители Олег Шупруто и Иван Грузд во время рыбалки увидели женщину и оказали ей необходимую помощь.

Ввиду отдаленной местности в город они добрались только 10 сентября. Следователями совместно со спасателями запланирован выезд на место гибели Алексея Наумова.

Женщине организовано проживание в гостинице. Напомним, свой путь туристы начали 8 августа. На надувном катамаране супруги планировали сплавиться по реке Утулик и прибыть в Байкальск.