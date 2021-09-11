Париж, 11 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лилль» уступил команде Лорьян в матче пятого тура французской Лиги 1. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий хозяев Арман Лорьенте, отличившийся уже на 7-й минуте встречи, на что гости ответили голом турецкого форварда «Лилля» Бурака Йылмаза, забитого на 25-й минуте с пенальти. Однако мяч нигерийского нападающего «Лорьяна» Теремаса Моффи, забитый на 87-й минуте, принес хозяевам победу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Лорьяна» стало 8 очков, что позволяет команде занимать четвертое место в турнирной таблице тура французской Лиги 1. У «Лилля» 5 очков и десятое место.